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Блинкен ушел от ответа, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки

Сергей Лебедев
10:22 18.04.2023
Госсекретарь США назвал трагедию беспрецедентной по разрушениям и человеческим страданиям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Keystone Pictures Agency, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям. Об этом он заявил, когда отвечал на вопросы журналистов после министерской встречи G7 в Японии, на которой обсуждались вопросы ядерной безопасности и разоружения.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства не счел нужным извиниться за трагедию. Также госсекретарь США ушел от ответа, кто именно бомбил японские города.

Напомним, трагедия произошла 6 августа 1945 года. Американские пилоты сбросили атомную бомбу на Хиросиму. В результате взрыва и его последствий погибли, по разным данным, от 90 до 166 тысяч человек. Подавляющее большинство из них - мирные жители.

Спустя три дня, 9 августа, удару подвергся другой город - Нагасаки. Там жертвами взрыва стали от 60 до 80 тысяч человек.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что приговор США за бомбардировку Японии избавил бы мир от «ядерной болезни».

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