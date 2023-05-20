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Антонов: формирующиеся экономики отвернутся от США из-за санкций

Дмитрий Трунов
02:29 20.05.2023
США стремятся навредить активно расширяющимся в последнее время связям России с Глобальным Югом, отметил посол РФ в Вашингтоне.
Антонов: формирующиеся экономики отвернутся от США из-за санкций
© Фото: MFA Russiavia, GlobalLookPress
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что развивающиеся государства отвернутся от США из-за их санкционной политики. Так дипломат прокомментировал в Telegram-канале дипведомства новые меры, направленные против РФ, о которых объявили Соединенные Штаты.

По словам Антонова, Белый дом своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям. Вашингтон пытается надавить не только на РФ, но и на развивающиеся страны. Формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, считает он. К такому сценарию может привести попытка американцев разрушить активно расширяющиеся в последнее время связи России с Глобальным Югом.

Ничего по-настоящему нового в новом пакете санкций нет, кроме прямых противоречий, говорится в комментарии. В частности, Антонов указал, что в перечень попадают некоторые виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования. А это противоречит заявлениям Белого дома о том, что гуманитарная продукция не подпадает под санкции.

По мнению главы российской дипмиссии, замысел Вашингтона состоит в попытке отпугнуть партнеров от российского рынка и сотрудничества с компаниями РФ, а также убедить бизнес, экспертов и общественность в том, что Россия находится «под колпаком ограничений».

Но это не так, Москва способна справиться с попытками остановить ее движение вперед, заставить поступиться базовыми принципами, заключил дипломат.

Ранее США объявили о новых санкциях против компаний из России, Армении и Киргизии. РФ в ответ внесла 500 граждан США в черный список.

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