Россия внесла 500 граждан США в черный список в ответ на новые санкции

В числе тех, кто попал в черный список, бывший президент США Барак Обама.

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Россия закрывает въезд в страну для 500 американцев в ответ на санкции Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции... в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев», - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В числе внесенных в черный список - бывший президент США Барак Обама, ряд экс-чиновников различных уровней, включая куратора Белого дома по борьбе с «российской дезинформацией» Нину Янкович, действующие сенаторы и конгрессмены, причастные к распространению русофобских установок и фейков эксперты и сотрудники «аналитических» центров, а также главы компаний ВПК, поставляющих вооружение Киеву.

Ранее стало известно о новых американских санкциях против 71-й компании из России, Армении и Киргизии. Большинство из них находятся в РФ, среди попавших в черный список - ЦНИИ химии и механики, Казанский пороховой завод, Арзамасский приборостроительный завод и прочие предприятия.