Два человека погибли и пятеро ранены при обстреле села Калиново-Борщеватое в ЛНР

Три человека в тяжелом состоянии доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

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Два человека погибли и пятеро ранены при обстреле села Калиново-Борщеватое, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, украинские националисты нанесли удар по мирному населенному пункту в 16:50.

Две жительницы села погибли при обстреле, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Количество раненых к концу дня возросло до пяти.

Троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, говорится в сообщении. 30-летний мужчина с минно-взрывной травмой, ранением брюшной полости был прооперирован. Еще одна пострадавшая, 48-летняя женщина, получила минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму.

В селе сработало «неизвестное взрывное устройство в воздухе», сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин. На месте работают профильные службы и специалисты.

В субботу украинские боевики утром обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами. Такой же удар по городу был зафиксирован и вечером 19 мая.