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Украинские боевики вечером 19 мая выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты

Максим Крюков
08:49 20.05.2023
В представительстве ДНР в СЦКК не уточнили, есть ли пострадавшие в результате обстрела.
Украинские боевики вечером 19 мая выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты
© Фото: Александр Сухов, РИА Новости
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Вооруженные формирования украинских националистов в пятницу, 19 мая, обстреляли Мариуполь, выпустив четыре дальнобойные ракеты. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:20 - с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено 4 дальнобойные ракеты», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале представительства.

Информация о пострадавших и масштабе разрушений пока не поступала.

Накануне боевики киевского режима обстреляли Донецк. В городе сработала система противовоздушной обороны. Тем не менее, несколько снарядов упали в жилых кварталах, где нет военных объектов. Корреспондент «Звезды» показал последствия ночного обстрела города.

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