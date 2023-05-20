ТАСС: украинские боевики утром обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами
По данным агенства, в результате обстрела националистов никто не пострадал.
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Украинские боевики этим утром вновь ударили дальнобойными ракетами по Мариуполю, передает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры Донецкой Народной Республики.
Как утверждается, в результате обстрела националистов никто не пострадал.
«Утром снова был обстрел...Работают дальнобойными ракетами, их тип уточняется», - сказал представитель силовых структур.
Напомним, вечером накануне, 19 мая, сообщалось, украинские вооруженные формирования ударили по Мариуполю четырьмя дальнобойными ракетами.