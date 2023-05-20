Замглавы МИД Украины пожаловался, что в октябре дипломаты останутся без денег

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Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что министерству не хватает финансирования, и в октябре дипломаты могут остаться без денег. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает РИА Новости.

Мельник заявил, что МИД страны недофинансирован «практически на треть» и выразил надежду, что правительство поддержит просьбу министра увеличить расходы на министерство иностранных дел. При этом он подчеркнул, что имеет в виду «самые минимальные средства».

В то же время Мельник уверен, что количество диппредставительств должно быть расширено, в частности, в Азии, Латинской Америке и Африке.

Замглавы МИД Украины известен своими эпатажными заявлениями. Он, например, призывал страны-доноры Киева выделить 1% ВВП на поставки вооружений. Кроме того, будучи послом в Германии, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Еще украинский дипломат обругал Илона Маска в ответ на предложение о мире между Россией и Украиной.