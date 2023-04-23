Захарова высмеяла просьбу Мельника о десятикратном увеличении военной помощи Киеву

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника «пересечь все красные линии» и увеличить помощь Киеву в десять раз.

«...И снять исподнее», - написала Захарова в Telegram и добавила эмодзи с шортами.

Ранее Мельник призвал страны-доноры Киева выделить 1% ВВП на поставки вооружений.

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник известен тем, что будучи послом в Берлине, назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Потом он обругал Илона Маска в ответ на предложение о мире между Россией и Украиной.

Ранее Украина призвала руководство британской нефтегазовой компании Shell передать ей более 1 млрд долларов от продажи ее активов в России в том случае, если сделка состоится, сообщало издание Politico.