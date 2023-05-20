В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: Россия вступила в фазу острейшего противостояния с США, ЕС и НАТО

Ян Брацкий
15:53 20.05.2023
По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, планы коллективного Запада сегодня распространяются на двойное сдерживание России и Китая.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Россия вступила в фазу острейшего противоборства с коллективным Западом в лице США, Евросоюза и Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на полях ХХХI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

«Надежды на интеграцию с Западом в качестве суверенной державы не оправдались. Ясно, что западный трек, который развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал. Мы вступили в полномасштабное противостояние с агрессивным блоком в составе Соединенных Штатов, Евросоюза и Североатлантического альянса», - заявил Лавров.

По словам главы российской дипломатии, западники озвучили громогласную цель: победить Россию на поле боя и устранить Москву, как геополитического конкурента. Планы блока идут значительно дальше и сегодня направлены уже на двойное сдерживание России и Китая, уточнил министр. Подобная судьба ждет любую страну, решившую занять самостоятельное место в мировой политике, предупредил Лавров.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что чем больше клеветы, санкций и угроз коллективный Запад принимает в отношении нашей страны, тем больше консолидация в обществе. За пять последних лет этот показатель превысил 94%, уточнил российский лидер.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:43 В стране и мире
Видео
Тетя найденных в поле кузбасских девочек предположила, почему они могли далеко уйти от дома
13:10 В стране и мире
Видео
Захарова назвала имитацией правового поведения условия США для поставок F-16 Киеву
12:29 Армия
Видео
Российские войска уничтожили два склада боеприпасов противника в Авдеевке
10:25 В стране и мире
Видео
В Москве приземлился первый грузинский самолет из Тбилиси
07:30 В стране и мире
Байден оставил запись в книге музея в Хиросиме без извинений за ядерные удары в 1945 году
Популярное
В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле
Асад снял наушник во время речи Зеленского на заседании Лиги арабских государств
Видео
Путин иронично отреагировал на антироссийские собрания в Праге «с пивом и шпикачками»
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Military Watch Magazine: 32 ракеты Patriot были потрачены впустую при попытке сбить «Кинжал»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.