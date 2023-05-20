Лавров: Россия вступила в фазу острейшего противостояния с США, ЕС и НАТО

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, планы коллективного Запада сегодня распространяются на двойное сдерживание России и Китая.

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Россия вступила в фазу острейшего противоборства с коллективным Западом в лице США, Евросоюза и Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на полях ХХХI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

«Надежды на интеграцию с Западом в качестве суверенной державы не оправдались. Ясно, что западный трек, который развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал. Мы вступили в полномасштабное противостояние с агрессивным блоком в составе Соединенных Штатов, Евросоюза и Североатлантического альянса», - заявил Лавров.

По словам главы российской дипломатии, западники озвучили громогласную цель: победить Россию на поле боя и устранить Москву, как геополитического конкурента. Планы блока идут значительно дальше и сегодня направлены уже на двойное сдерживание России и Китая, уточнил министр. Подобная судьба ждет любую страну, решившую занять самостоятельное место в мировой политике, предупредил Лавров.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что чем больше клеветы, санкций и угроз коллективный Запад принимает в отношении нашей страны, тем больше консолидация в обществе. За пять последних лет этот показатель превысил 94%, уточнил российский лидер.