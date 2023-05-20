Поисковики объяснили, как им удалось найти пропавших в Кузбассе сестер

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Пропавших в Кемеровской области девочек нашли живыми. Одной из сестер всего два года, другой четыре. Дети не вернулись домой после прогулки 18 мая. Сестер нашли два Сергея. Распаханное поле на опушке леса, как они здесь оказались - пока непонятно. Девочек нашли добровольцы из поселка по соседству с Ленинским. Зная местность добровольцы выбрали направление и постепенно сужая круг, вышли на пропавших детей.

«Логику включили детскую и стали думать - куда они пошли. Кружили, катались и в одном месте увидели джинсовку. Начали это месте огибать на квадроцикле, во время объезда в поле справа с другой стороны увидели детей», - рассказал поисковик Сергей Гурин.

Двое суток одни в лесу - из одежды только легкие платья. Девочки очень хотели пить, почти сразу выпили литр воды. Старшая Алена рассказала, что искали маму и дорогу домой.

«Дети есть дети, лежали уставшие. Жалко было девчонок, из-за этого и приехали», - поделился поисковик Сергей Дроздов.

Спасатели накормили детей, напоили чаем и сразу доставили в поселок Ленинский.

«В настоящий момент их здоровью ничего не угрожает, медицинские работники оказывают им помощь. Я очень рада просто, когда поисковые мероприятия заканчиваются таким образом», - призналась руководитель отдела криминалистики СК РФ по Кемеровской области Светлана Гончаренко.

Правда, сначала никаких поводов для улыбок ситуация не предвещала. В четверг вечером четырехлетняя Алена и двухлетняя Ирина пропали с детской площадки поселка Ленинский Кемеровской области. Многодетные родители, к которым у следователей сейчас много вопросов - решили, что дети ночуют у кого-то из соседей. Но приехавшая из Кемерова тетя девочек тут же послала 12-тилетнего брата на поиски. Он их не нашел.

«Они не гуляют вообще одни, маленькие, по крайней мере, они никогда не выходили за ограду, никогда. Они всегда были в доме, либо в ограде. Старшие да - бегали, гуляли по деревне, а маленькие никогда не уходили», - отметила тетя девочек Татьяна Дубских.

Срочно была организована поисковая операция, в которой приняли участие около 300 человек. Помимо полиции и местных жителей, к поискам подключились добровольцы из Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края. Нашли девочек в четырех километрах от поискового штаба.

«Девочки, конечно, были напуганы, состояние у них удовлетворительное. Конечно, мы рады, потому что за этим стоит огромный труд, желание добровольцев помогать, желание сделать этот мир чуточку лучше и добрее», - сказала представитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Кузбассе Виктория Зинько.

В доме родителей беспорядок - следственная группа искала детей, в том числе, и непосредственно по месту жительства, проверяя любые версии. Семья многодетная, по словам соседей - считается не совсем благополучной. Шестеро детей, их мать несколько раз привлекалась к административной ответственности. Местные жители пока только предполагают, каким образом девочки могли заблудиться.

«Вот за этими домами у нас есть небольшой ручеек. Там переходишь лог, у нас большое поле. Они шли по дороге, прошли, спустились на поле и шли по полю кругом. У нас можно выти туда, где их нашли», - показала жительница поселка Ольга Федорова.

Сестры Алена и Ира сейчас находятся в местной районной больнице. У детей диагностированы сильные солнечные ожоги, переохлаждение и найдены клещи. Возбуждено дело по статье «Халатность». Семья, как минимум - теперь будет на особом контроле социальных служб и полиции.