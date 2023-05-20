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Момент обнаружения в поле бесследно пропавших девочек в Кузбассе сняли на видео

Анна Назайкина
13:30 20.05.2023
Их поисками занимались все экстренные службы и около 200 волонтеров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Момент обнаружения двух девочек, пропавших бесследно в Кемеровской области, попал на видео. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Два сестры возраста 2 и 4 года пропали два дня назад в поселке Ленинский Яшкинского муниципального округа. Их обнаружили волонтеры посреди поля, дети замерзли и очень хотели пить и есть.

Теперь найденные девочки в безопасности, их отогревают спасатели, а врачи проводят осмотр.

Дети пропали 18 мая, когда играли на детской площадке около дома, а затем просто исчезли. Их поисками занимались все экстренные службы и около 200 волонтеров.

По предварительным данным, девочки не получили никаких травм или обморожений, хотя ночью в регионе температура иногда опускалась до нуля.

Следственный комитет РФ по Кузбассу уже возбудил уголовное дело по факту пропажи детей, проверка продолжается.

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