Момент обнаружения в поле бесследно пропавших девочек в Кузбассе сняли на видео
Момент обнаружения двух девочек, пропавших бесследно в Кемеровской области, попал на видео. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».
Два сестры возраста 2 и 4 года пропали два дня назад в поселке Ленинский Яшкинского муниципального округа. Их обнаружили волонтеры посреди поля, дети замерзли и очень хотели пить и есть.
Теперь найденные девочки в безопасности, их отогревают спасатели, а врачи проводят осмотр.
Дети пропали 18 мая, когда играли на детской площадке около дома, а затем просто исчезли. Их поисками занимались все экстренные службы и около 200 волонтеров.
По предварительным данным, девочки не получили никаких травм или обморожений, хотя ночью в регионе температура иногда опускалась до нуля.
Следственный комитет РФ по Кузбассу уже возбудил уголовное дело по факту пропажи детей, проверка продолжается.