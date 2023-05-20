Тетя найденных в поле кузбасских девочек предположила, почему они могли далеко уйти от дома
Тетя двух маленьких девочек, которых в субботу, 20 мая, нашли в Кемеровской области после двух дней поисков, рассказала «Звезде», что сестры никогда раньше не гуляли одни. Татьяна предположила, что в этот раз они могли уйти, потому что «чего-то испугались».
«Кто как говорит: что просто они ушли. Кто-то говорит: Тань, они, наверное, пошли к тебе. Может, они чего-то испугались», - сказала она.
Женщина отметила, что маленькие дети никогда не гуляли одни. По ее словам, малышки всегда были дома либо на территории участка.
Ранее стало известно, что пропавших в Кузбассе двух маленьких девочек нашли живыми. В СК по Кемеровской области сообщили, что детей доставили в оперативный штаб, их осматривают медики. В поисках малышек принимали участие около 200 человек.
Также был опубликован момент обнаружения двух девочек, пропавших бесследно в поселке Ленинский Кемеровской области. Их обнаружили волонтеры посреди поля, дети замерзли и очень хотели пить и есть.