ВВП на душу населения в России вырос на 22% и превысил $15 тыс

Уровень ВВП на душу населения в России составил $15,44 тыс, что близко к рекордным показателям 2013 года.

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Объем валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в России превысил $15 тыс по итогам прошлого года. Такие данные публикует Международный валютный фонд. Эти показатели близки к рекордным уровням 2013 года ($15,93 тыс). Таким образом, ВВП составил $15,44 тыс, увеличившись на 22,3%. Положительная динамика зафиксирована не только в России, но и в 74 государствах из 100 исследуемых аналитиками МВФ.

Сильнее всего ВВП на душу населения вырос в Гайане (89,1%), хуже всего обстоят дела в Японии (-15,2%). Помимо этой страны еще 25 государств, большая часть из которых находятся в Европе, демонстрируют отрицательные показатели. Это Швеция, Венгрия, Франция, Финляндия, Германия, Италия и тд, пишет РИА Новости.

На днях Европейская комиссия обнародовала экономические прогнозы на ближайший год, в которых улучшила перспективы России и Китая. По мнению аналитиков ЕК, Москва и Пекин продолжат модернизировать сферу производств за счет государственных инвестиций, что в конечном итоге компенсирует большинство негативных факторов.