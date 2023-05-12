ЦБ спрогнозировал рост ВВП РФ на 4,2% во втором квартале 2023 года

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Центробанк ожидает роста экономики России во втором квартале 2023 года на 4,2 процента в годовом выражении. Об этом говорится в докладе регулятора.

По данным ЦБ, в первом квартале спад ВВП РФ составил на 2,3 процента. Минэкономразвития давало ранее оценку о снижении показателя на 2,2 процента.

В Центробанке также отметили, что основная часть адаптационных процессов экономики к новым реалиям завершится в 2025 году, инвестиционная активность вернется на свой долгосрочный уровень, передает агентство «Прайм». По прогнозу, экспорт восстановится и будет способствовать росту выпуска, а вклад спроса домохозяйств снизится.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост российской экономики на 2,8% в 2026 году. Главным драйвером роста станет восстановление потребительского спроса под влиянием увеличивающихся зарплат, отметили в ведомстве.