Еврокомиссия улучшила прогнозы по динамике российской и китайской экономик

В весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии говорится, что инфляция в России в этом году будет на уровне 6,4%, а в 2024 году - 4,6%.

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Европейская комиссия обнародовала экономический прогноз на 2023-2024 годы, в котором говорится, что спад экономики РФ по итогам текущего года составит 0,9%, а в следующем году валовой внутренний продукт страны перейдет к стадии роста, который достигнет отметки в 1,3%.

Согласно осеннему прогнозу ЕК, по итогам этого года спад российской экономики должен был составить 3,2%, при этом в 2024 году Еврокомиссия предвещала более умеренный рост - 0,9%.

Кроме того, ЕК в обновленном прогнозе утверждает, что инфляция в России в 2023 году будет на уровне 6,4%, а через год - 4,6%. А безработица в нашей стране, как считают в высшем органе исполнительной власти Европейского союза, достигнет 3,7% в 2023 году и 4% в 2024 году. До этого Еврокомиссия прогнозировала, что безработица в Российской Федерации составит 4,5% в 2023 году и 4,6% в 2024 году.

По мнению авторов прогноза, государственные инвестиции так же будут поддерживать модернизацию внутренней производственной инфраструктуры, при этом бюджетные стимулы, которые сейчас действуют, полностью компенсируют большинство негативных изменений в российской экономике.

В соответствии с опубликованным документом, экономика Китайской Народной Республики станет наиболее быстро развивающейся из основных экономик мира. В ЕК ожидают, что в этом году рост ВВП Китая достигнет 5,5%, а в 2024 году - 4,7% . Стоит отметить, что в осеннем прогнозе Европейская комиссия предполагала рост китайской экономики на уровне 4,5% в 2023 году и те же 4,7% в 2024 году.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ ожидает роста экономики России во II квартале 2023 года на 4,2% в годовом выражении. По данным регулятора, в I квартале спад ВВП страны составил 2,3%. Минэкономразвития давало ранее оценку о снижении показателя на 2,2%. В ЦБ РФ также отметили, что основная часть адаптационных процессов экономики к новым реалиям завершится в 2025 году.