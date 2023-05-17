Как утверждается, в эту группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в том числе Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

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Группа некоторых европейских стран, которую возглавляет Польша, тайно призывает украинского лидера Владимира Зеленского прекратить конфликт. Об этом говорится в публикации на сайте американского журналиста Сеймура Херша, занимающегося расследованиями.

Как утверждается, в эту группу входят страны Прибалтики и Восточной Европы, в том числе Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

«Эту группу возглавляет Польша...она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту, даже, если для этого нужно уйти в отставку», - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, по мнению Херша, украинский президент постепенно начинает утрачивать поддержку своих соседей.

Ранее американский журналист в эфире RT заявлял, что западные средства массовой информации скрывают утечку на черные рынки оружия, которое Запад поставляет киевскому режиму.