«Зарубили топорами 137 человек»: ФСБ опубликовала рассекреченные документы о Волынской резне
Центр общественных связей ФСБ России публикует на официальном сайте ведомства в рубрике «Архивные материалы» раздела «История» документы Центрального архива ведомства, свидетельствующие о злодеяниях украинских националистов в отношении польского населения в 1943 году («Волынская резня»).
Во времена СССР «темные» пятна в истории Великой Отечественной войны старались широко не освещать, дабы не унижать национальное достоинство некоторых представителей братских народов. Под запретом, в том числе, были и факты пособничества оккупантам и преступления, совершенные членами запрещенной в России ОУН-УПА*. Не случайно, что некоторые документальные материалы советских органов безопасности, рассказывающие об их зверствах, были рассекречены совсем недавно. Одним из зловещих преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны была так называемая «Волынская резня» 1943 года. Первым заметным актом бандеровского геноцида было уничтожение 9 февраля 1943 года польской колонии Паросля в Сарнинском районе. Это кровавое преступление было совершено «1-й сотней УПА*» под командованием Григория Перегиняка.
«Украинские бандиты под видом советских партизан зашли в село, собрали поляков в одном месте и зарубили топорами 137 человек», - гласит документ.
В современной польской историографии «Резню в Паросле» 9 февраля 1943 года считают первым эпизодом «антипольских» действий УПА* на Волыни. В Страстную неделю 1943 года бандеровцы нанесли концентрированный удар по всей восточной части Волынского воеводства. Ответственным за эту резню мирных польских граждан несет «главнокомандующий УПА*» Дмитрий Клячковский, позже ликвидированный советскими органами безопасности. Своего апогея этнические убийства поляков украинскими карателями достигли в июле - августе 1943 года. Вместе с ними в геноциде поляков принимали участие военнослужащие 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». По данным польских историков, во время Волынской резни погибло, по разным подсчетам, более 36 тысяч поляков: мужчин, женщин, стариков и детей.