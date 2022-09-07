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«Зарубили топорами 137 человек»: ФСБ опубликовала рассекреченные документы о Волынской резне

Ян Брацкий
00:00 07.09.2022
В представленных документах запротоколированы и подробно описаны кровавые преступления украинских националистов в отношении мирных поляков в годы Великой Отечественной войны.
«Зарубили топорами 137 человек»: ФСБ опубликовала рассекреченные документы о Волынской резне
© Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Центр общественных связей ФСБ России публикует на официальном сайте ведомства в рубрике «Архивные материалы» раздела «История» документы Центрального архива ведомства, свидетельствующие о злодеяниях украинских националистов в отношении польского населения в 1943 году («Волынская резня»).

Во времена СССР «темные» пятна в истории Великой Отечественной войны старались широко не освещать, дабы не унижать национальное достоинство некоторых представителей братских народов. Под запретом, в том числе, были и факты пособничества оккупантам и преступления, совершенные членами запрещенной в России ОУН-УПА*. Не случайно, что некоторые документальные материалы советских органов безопасности, рассказывающие об их зверствах, были рассекречены совсем недавно. Одним из зловещих преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны была так называемая «Волынская резня» 1943 года. Первым заметным актом бандеровского геноцида было уничтожение 9 февраля 1943 года польской колонии Паросля в Сарнинском районе. Это кровавое преступление было совершено «1-й сотней УПА*» под командованием Григория Перегиняка.

«Украинские бандиты под видом советских партизан зашли в село, собрали поляков в одном месте и зарубили топорами 137 человек», - гласит документ.

В современной польской историографии «Резню в Паросле» 9 февраля 1943 года считают первым эпизодом «антипольских» действий УПА* на Волыни. В Страстную неделю 1943 года бандеровцы нанесли концентрированный удар по всей восточной части Волынского воеводства. Ответственным за эту резню мирных польских граждан несет «главнокомандующий УПА*» Дмитрий Клячковский, позже ликвидированный советскими органами безопасности. Своего апогея этнические убийства поляков украинскими карателями достигли в июле - августе 1943 года. Вместе с ними в геноциде поляков принимали участие военнослужащие 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». По данным польских историков, во время Волынской резни погибло, по разным подсчетам, более 36 тысяч поляков: мужчин, женщин, стариков и детей.

© ЦОС ФСБ РФ

Руководители оперативных групп 4-го Управления (зафронтовая работа) НКГБ СССР, действовавшие в тылу противника, регулярно сообщали руководству Наркомата госбезопасности Союза ССР факты массовых расправ немецких оккупационных властей и их пособников из числа националистических формирований всех мастей. Адресат - 2-е Управление НКГБ СССР, - в документе указан не случайно. Именно советские контрразведчики в годы Великой Отечественной войны занимались розыском и арестом лиц, совершавших военные преступления на временно оккупированной территории Советского Союза.

Копии документов о зверствах оккупантов и их пособников из числа националистов направляли руководству Наркомата госбезопасности – Всеволоду Меркулову и Богдану Кобулову для подготовки записок для доклада в Госкомитет Обороны СССР – Иосифу Сталину. В специальном сообщении № 7/3/1067 4-го Управления НКГБ СССР начальнику 2-го Управления НКГБ СССР от 16 февраля 1943 года отмечались массовые репрессии украинскими националистами в районе гор. Сарны Украинской ССР.

«Группа членов Организации Украинских Националистов, скрывающаяся по селам района гор. Сарны в начале февраля 1943 года устроила резню польского населения. В селе Поросля количество убитых и искалеченных взрослых и детей достигает 150 человек. Это преступление немцы оставили без последствий <…>», - говорится в сообщении.

Этот случай и был одним из первых эпизодов события, которое вошло в историю как «Волынская резня». Летом 1943 года террор в отношении польского населения достиг своего апогея. Так, например, в спецсообщении № 4/8/2133 4-го Управления НКГБ СССР начальнику 2-го Управления НКГБ СССР от 4 августа 1943 года приведены конкретные факты, собранные очевидцем зверств, учиненных бандеровцами в городе Владимире-Волынском.

«Агент группы "НУЦ", возвратившийся из гор. Владимира-Волынска, сообщил, что 18-го июля с.г. был очевидцем массового истребления украинскими националистами-бандеровцами польского населения, проживающего в гор. Владимир-Волынске. Во время богослужения в костелах бандеровцами было убито 11 ксендзов и до 2000 поляков на улицах города <…>» ,- сообщал очевидец.

В представленных документах обращает на себя внимание реакция германских оккупационных властей на зверства, творимые украинскими националистами по отношению к польскому населению на Волыни. Оккупанты не только не пресекали бандеровский геноцид поляков, но использовали эти случаи для призыва оставшихся в живых поляков для «вступления в жандармерию для борьбы с бандеровцами». На этом страдания жителей города не закончились. В начале февраля 1944 года банды УПА* вновь напали на город, в результате было убито около 200 поляков.

*ОУН-УПА - запрещенная в России организация украинских националистов

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