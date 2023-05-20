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Пропавших в Кузбассе двух маленьких девочек нашли живыми

Максим Крюков
12:05 20.05.2023
В СК по Кемеровской области сообщили, что детей доставили в оперативный штаб, их осматривают медики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Двух девочек возрастом 2 и 4 года, которые 18 мая потерялись в поселке Ленинский Яшкинского муниципального округа Кемеровской области, нашли живыми. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

«В ходе поисковых мероприятий приблизительно в трех километрах от населенного пункта, на поляне, девочки были обнаружены, они живы, их доставили в оперативный штаб, где детей осматривают медики для определения состояния их здоровья», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В региональном СК добавили, что расследование уголовного дела, которое было возбуждено сразу после поступления сообщения о пропаже детей в следственные органы, продолжается. В поисках девочек принимали участие около 200 человек: сотрудники полиции, следователи, спасатели МЧС, представители администрации, а также добровольцы с Кузбасса, из Новосибирска, Алтайского края и Томска. В общей сложности было осмотрено 298 километров.

Ранее стало известно, что в Балашихе пропала маленькая девочка после того, как тело ее мамы обнаружили с травмами, полученными от падения с высоты. Ребенка долго не удавалось найти, правоохранители осмотрели квартиру, канализационные коллекторы, побережья реки. Позже тело ребенка нашли недалеко от места падения ее мамы - девочка лежала в пространстве между балконом второго этажа и козырьком подъезда.

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