На Украине объявили воздушную тревогу, сообщается о взрывах

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Житомирской и Киевской областях, а также в украинской столице.

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Взрывы произошли в Киеве, Черниговской и Житомирской областях, сообщило издание «Страна.ua». Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Житомирской и Киевской областях, а также в украинской столице.

Киевская областная военная администрация сообщает о работе ПВО и о возможной атаке беспилотников.

Ранее мэр Львова заявил о взрыве в городе ранним утром. По его словам, ЧП произошло на объекте критической инфраструктуры. О взрывах в трех районах Киева 18 мая сообщал мэр города Виталий Кличко.