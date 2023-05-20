На Украине объявили воздушную тревогу, сообщается о взрывах
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Житомирской и Киевской областях, а также в украинской столице.
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Взрывы произошли в Киеве, Черниговской и Житомирской областях, сообщило издание «Страна.ua». Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Житомирской и Киевской областях, а также в украинской столице.
Киевская областная военная администрация сообщает о работе ПВО и о возможной атаке беспилотников.
Ранее мэр Львова заявил о взрыве в городе ранним утром. По его словам, ЧП произошло на объекте критической инфраструктуры. О взрывах в трех районах Киева 18 мая сообщал мэр города Виталий Кличко.