Мэр Львова заявил о взрыве в городе ранним утром
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе ранним утром прогремел взрыв, передает «360». С его слов, ЧП произошло на объекте критической инфраструктуры.
«Относительно взрыва, который был слышен во Львове около 4 часов утра. По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Поздним вечером в четверг, 18 мая, сирены воздушной тревоги звучали во всех регионах Украины.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что взрывы произошли в трех районах города - речь шла о Дарницком, Днепровском и Деснянском районах столицы Украины.
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