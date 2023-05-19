В стране и мире Мэр Львова заявил о взрыве в городе ранним утром Анна Назайкина Где именно произошло ЧП, градоначальник не уточнял. © Фото: parishilton, Instagram.com*, GlobalLookPress Читайте нас на: Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе ранним утром прогремел взрыв, передает «360». С его слов, ЧП произошло на объекте критической инфраструктуры. «Относительно взрыва, который был слышен во Львове около 4 часов утра. По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры», - написал градоначальник в своем Telegram-канале. Поздним вечером в четверг, 18 мая, сирены воздушной тревоги звучали во всех регионах Украины. Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что взрывы произошли в трех районах города - речь шла о Дарницком, Днепровском и Деснянском районах столицы Украины. * Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика