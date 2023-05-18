Кличко сообщил, что в трех районах Киева прогремели взрывы

Также в городе была объявлена воздушная тревога, однако впоследствии ее отменили.

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Несколько взрывов прогремели в Дарницком и Днепровском районах Киева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Несколько взрывов в столице. В Дарницком и Днепровском районах. Все службы направляются на места», - написал градоначальник.

По предварительной информации, взрыв также прогремел в Деснянском районе города.

Сегодня ночью в столице Украины, а также во всех регионах страны была объявлена воздушная тревога. В настоящий момент он отменена в Киеве. Сирены продолжают звучать в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.