Захарова обратилась к грузинским политикам после их реакции на возобновление авиасообщения с РФ

Официальный представитель МИД РФ заявила, что против рейсов могут быть только те люди, которые не заботятся о своих гражданах.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала возобновление авиасообщения России с Грузией и реакцию на это события некоторых грузинских политиков.

По ее словам, быть против рейсов могут только те люди, которые не заботятся о своих же гражданах и не помогали им в тяжелых жизненных ситуациях.

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах», - написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что данная история является индикатором «наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах».

Напомним, на этой неделе вступил в силу безвизовый режим, который действовал с 2000 года, для въезжающих в РФ граждан Грузии. Для въезда в Россию на срок до 90 дней грузинам потребуется только паспорт. Накануне в Тбилиси прилетел первый с 2019 года самолет из Москвы. Возле аэропорта собрались журналисты и митингующие против возобновления авиасообщения с РФ.