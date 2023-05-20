Армия Армия Армия

Десантники в зоне спецоперации получили полевую форму нового поколения

Дмитрий Трунов
05:00 20.05.2023
В первую поставку вошли летние костюмы, головные уборы, влаго-ветрозащитный комплект и тактическая обувь - кроссовки.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
Читайте нас на:

Всесезонные комплекты полевого обмундирования нового поколения (ВКПО 3.0) поступили в подразделения Воздушно-десантных войск, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Форму поставили с учетом погодных и климатических зон в места дислокации войск.

В первую поставку вошли летние костюмы, головные уборы, влаго-ветрозащитный комплект и тактическая обувь - кроссовки. Новое поколение полевой формы изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками.

«На данном этапе военнослужащие получают всесезонный комплект полевого обмундирование летний - это куртка, брюки, рубаха боевая и кепки. Также выдается тактическая обувь - это кроссовки черного цвета. В дальнейшем планируется получение демисезонных и зимних комплектов», - рассказал заместитель командира парашютно-десантного полка по тылу Сергей.

Новые комплекты формы уже были испытаны в реальных боевых действиях и в разных погодных условиях. Десантники высоко оценили ее удобство и практичность.

«Получили новую форму. Качество высокое, все на липучках, все достаточно удобное. Все сделано аккуратно - как должен выглядеть на самом деле военнослужащий», - говорит военнослужащий ВДВ с позывным «Енот».

Ранее участник спецоперации рассказал, как передает опыт молодым бойцам на полигоне в Екатеринбурге.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:18 В стране и мире
Белый дом: США отслеживают реакцию РФ при поставках оружия Киеву
03:29 В стране и мире
ТАСС: в Киеве прозвучало больше 10 взрывов
02:29 В стране и мире
Антонов: формирующиеся экономики отвернутся от США из-за санкций
01:09 В стране и мире
Асад снял наушник во время речи Зеленского на заседании Лиги арабских государств
00:11 В стране и мире
Захарова назвала насмешку над геноцидом жителей Донбасса самой большой ошибкой Шольца
Популярное
Видео
Путин иронично отреагировал на антироссийские собрания в Праге «с пивом и шпикачками»
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Military Watch Magazine: 32 ракеты Patriot были потрачены впустую при попытке сбить «Кинжал»
Защита мужа блогера Блиновской обжаловала запрет пользоваться ему Интернетом
The Drive: Patriot были обречены на атаки ВС РФ из-за своего несовершенства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.