Десантники в зоне спецоперации получили полевую форму нового поколения

В первую поставку вошли летние костюмы, головные уборы, влаго-ветрозащитный комплект и тактическая обувь - кроссовки.

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Всесезонные комплекты полевого обмундирования нового поколения (ВКПО 3.0) поступили в подразделения Воздушно-десантных войск, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Форму поставили с учетом погодных и климатических зон в места дислокации войск.

В первую поставку вошли летние костюмы, головные уборы, влаго-ветрозащитный комплект и тактическая обувь - кроссовки. Новое поколение полевой формы изготовлено из материалов с улучшенными свойствами и обладает повышенными эргономическими характеристиками.

«На данном этапе военнослужащие получают всесезонный комплект полевого обмундирование летний - это куртка, брюки, рубаха боевая и кепки. Также выдается тактическая обувь - это кроссовки черного цвета. В дальнейшем планируется получение демисезонных и зимних комплектов», - рассказал заместитель командира парашютно-десантного полка по тылу Сергей.

Новые комплекты формы уже были испытаны в реальных боевых действиях и в разных погодных условиях. Десантники высоко оценили ее удобство и практичность.

«Получили новую форму. Качество высокое, все на липучках, все достаточно удобное. Все сделано аккуратно - как должен выглядеть на самом деле военнослужащий», - говорит военнослужащий ВДВ с позывным «Енот».

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