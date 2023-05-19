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Участник СВО рассказал, как передает опыт молодым бойцам на полигоне в Екатеринбурге

Дмитрий Трунов
03:50 19.05.2023
После тренировок военнослужащие получат преимущество, потому что отрабатывается именно та тематика, с которой им предстоит сталкиваться в зоне спецоперации.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Инструкторы из числа участников СВО обучают военнослужащих на полигоне «Свердловский». Бойцы отрабатывают штурм лесополос, позиций, траншей, а также практические навыки по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненых с поля боя.

Один из инструкторов - командир батальона с позывным «Баркас». Он помогает молодым контрактникам подготовиться, пока находится в отпуске после ранения.

«Стояли на позициях с батальоном, и с утра начался минометный обстрел. Прилетел осколок в руку, сразу понял, что перелом, потому что она оказалась небоеспособной. Бойцы помогли, оказали первую помощь, потому что тоже обучались тактической медицине», - рассказал он.

По его словам, после тренировок военнослужащие получат очень большое преимущество, потому что отрабатывается именно та тематика, с которой им предстоит сталкиваться в зоне спецоперации. Это все постигается многократной практикой.

«Я со своими бойцами постоянно проводил данные тренировки, и здесь военнослужащим тоже приезжаю и оказываю помощь по мере возможности, когда у меня отсутствует лечение», - говорит он.

С первого раза у бойцов не все получается, но со второго-третьего - уже более уверенно, рассказывает он. Даже тот факт, что над головой у них стреляют из автомата, помогает: военнослужащие понемногу привыкают и понимают, что противник не будет стоять и смотреть, как на него идут с автоматом. Бойцы к этому психологически подготавливаются.

«Сейчас прохожу лечение, реабилитируюсь, но хочется передать свой опыт, рассказать жизненные истории, которые там происходили, потому что каждое новое правило, которое мы здесь сейчас изучали, - это написано, по сути, чьей-то кровью», - говорит «Баркас».

Занятия на полигоне проводятся с высокой интенсивностью. Это позволяет оттачивать действия военнослужащих до автоматизма.

Ранее глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на полигонах ЗВО проверил, как организована боевая подготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

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