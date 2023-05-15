Корреспондент «Звезды» показал последствия утреннего обстрела Ясиноватой

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Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела украинскими националистами города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Пострадали улицы Школьная и Коммунальная. От ударной волны повреждения получили жилые дома. Один из снарядов попал в квартиру и не разорвался, сейчас на месте работают саперы.

«Сегодня Ясиноватую варварски обстреливают украинские националисты. Один из снарядов упал в районе улицы Школьной, попал прямо в автомобиль, его полностью искорежило. От ударной волны пострадали дома, повыбивало окна, от осколков вынесло перекрытия в некоторых домах», - рассказал военный корреспондент «Звезды» Александр Федорчак.

Ранее сообщалось о мощном взрыве, который прогремел в центре Луганска. Инцидент произошел в салоне красоты в нескольких метрах от здания Гостелерадиокомпании, Дома правительства и Народного Совета. По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них временно исполняющий обязанности главы МВД республики Игорь Корнет.