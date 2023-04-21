Начальник военной разведки Украины Буданов заочно арестован в Москве

По мнению российских спецслужб, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов стоит за организацией взрыва на Крымском мосту восьмого октября прошлого года.

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Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заочно арестован Лефортовским судом Москвы по обвинению в организации терактов в России.

«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказали РИА Новости в суде.

Среди предъявленных Буданову обвинений незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, создание террористического сообщества и организация теракта. По мнению спецслужб, именно Буданов стоит за организацией взрыва на Крымском мосту восьмого октября прошлого года.

Взрывчатку спрятали в грузовой фуре среди рулонов строительной пленки. Общий вес бомбы составил около 23 тонн. Взрыв частично разрушил два автомобильных пролета. Кроме того, вспыхнул сильный пожар на семи цистернах с горючим.