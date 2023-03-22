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Майя Санду одобрила переименование государственного языка с молдавского на румынский

Сергей Лебедев
19:15 22.03.2023
Поправки в законодательство страны парламент принял на прошлой неделе.
Майя Санду одобрила переименование государственного языка с молдавского на румынский
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Молдавский президент Майя Санду одобрила решение парламента страны о переименовании государственного языка в румынский. Соответствующие поправки в законодательство были приняты на прошлой неделе.

«Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас», - сообщила сегодня Санду.

Согласно изменениям, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык».

Напомним, недавно в центре Кишинева прошли акция протеста против роста цен. Митингующие также требовали, чтобы правительство погасило всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зиму.

Акции протеста переросли в стычки протестующих и сотрудников правоохранительных органов. Демонстранты пытались прорвать полицейские кордоны, чтобы пройти к зданию парламента Молдовы.

Также силовики попытались остановить вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Однако за политика вступились протестующие.

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