Майя Санду одобрила переименование государственного языка с молдавского на румынский
Молдавский президент Майя Санду одобрила решение парламента страны о переименовании государственного языка в румынский. Соответствующие поправки в законодательство были приняты на прошлой неделе.
«Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас», - сообщила сегодня Санду.
Согласно изменениям, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык».
Напомним, недавно в центре Кишинева прошли акция протеста против роста цен. Митингующие также требовали, чтобы правительство погасило всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зиму.
Акции протеста переросли в стычки протестующих и сотрудников правоохранительных органов. Демонстранты пытались прорвать полицейские кордоны, чтобы пройти к зданию парламента Молдовы.
Также силовики попытались остановить вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Однако за политика вступились протестующие.