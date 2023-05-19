Украинские боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО

Сообщается о более чем пяти взрывах в центре города.

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Украинские националисты обстреляли Донецк в ночь на пятницу 19 мая. По словам корреспондента «Звезды», в городе было слышно, как работали средства ПВО.

Боевики нанесли удар по центру Донецка из ракетных систем залпового огня, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР. Сообщается о более чем пяти взрывах в центре города.

Данных о пострадавших на этот час нет.

Ранее украинские боевики обстреляли из РСЗО «Град» частный сектор в Донецке. В ходе другого обстрела националисты выпустили по Донецку 36 снарядов за два часа. А 17 мая в результате обстрела Петровского района города погибла медицинская сестра.