Украинские боевики накрыли частный сектор в Донецк из РСЗО «Град»
Опубликованы кадры последствий обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими боевиками из РСЗО «Град». Снаряды противника попали в частный сектор.
Жилой дом, рядом с которым упал вражеский снаряд, был полностью разрушен и уже не подлежит восстановлению. Был ранен мирный житель, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
На видео можно заметить сгоревшие гражданские машины. Также пострадали дома по соседству, во многих из них открылись двери, с потолков обрушились люстры, а из окон вылетели стекла.
Возле домов местные жители обнаружили тонкие, плоские осколки, которых раньше не видели. Теперь с ними будут разбираться специалисты.
Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в результате обстрела Куйбышевского района украинскими националистами. Им оказался мужчина 1954 года рождения.