Украинские боевики накрыли частный сектор в Донецк из РСЗО «Град»

В домах мирных жителей вылетели стекла, открылись двери, а с потолков обрушились люстры. Также есть пострадавший.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры последствий обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими боевиками из РСЗО «Град». Снаряды противника попали в частный сектор.

Жилой дом, рядом с которым упал вражеский снаряд, был полностью разрушен и уже не подлежит восстановлению. Был ранен мирный житель, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На видео можно заметить сгоревшие гражданские машины. Также пострадали дома по соседству, во многих из них открылись двери, с потолков обрушились люстры, а из окон вылетели стекла.

Возле домов местные жители обнаружили тонкие, плоские осколки, которых раньше не видели. Теперь с ними будут разбираться специалисты.

Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в результате обстрела Куйбышевского района украинскими националистами. Им оказался мужчина 1954 года рождения.