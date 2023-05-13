Боевики выпустили по Донецку 36 снарядов за два часа, ранен подросток

Как уточнил мэр города Кулемзин, раненому 15 лет, он пострадал при обстреле Петровского района.

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Украинские боевики выпустили 36 снарядов по Донецку за два часа. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

При обстреле Петровского района был ранен 15-летний подросток. Мэр города Алексей Кулемзин заявил об этом в своем Telegram-канале.

Также ударам со стороны националистов подверглись Куйбышевский и Кировский районы города.

Ранее «Звезда» рассказала о последствиях обстрела Донецка. По имеющимся данным, из-за попадания снаряда в жилой дом погибли женщина и ребенок, также в городе пострадали около 16 зданий.