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Призывников отправили в воинские части из Хабаровска

16:14 19.05.2023
Церемония отправки призывников прошла в военно-историческом музее.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует кадры отправки призывников из Хабаровска в воинские части Восточного военного округа. Церемония прошла в военно-историческом музее Хабаровска.

Присутствовали представители командования, родные и близкие молодых людей, юнармейцы. Мероприятие проходило в торжественной обстановке под аккомпанемент военного оркестра.

Призывники уже прошли медкомиссию, получили многофункциональные персональные электронные карты и военные билеты. Новобранцам дали военную форму и распределили их по видам и родам войск.

В Минобороны подчеркнули, что граждане Дальневосточного федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва, не будут направляться в зону спецоперации.

Напомним, 10 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.

В прошлом месяце в российском оборонном ведомстве заявили, что «веерных» рассылок электронных повесток россиянам не будет. Весенняя призывная кампания будет завершена 15 июля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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