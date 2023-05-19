Призывников отправили в воинские части из Хабаровска

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры отправки призывников из Хабаровска в воинские части Восточного военного округа. Церемония прошла в военно-историческом музее Хабаровска.

Присутствовали представители командования, родные и близкие молодых людей, юнармейцы. Мероприятие проходило в торжественной обстановке под аккомпанемент военного оркестра.

Призывники уже прошли медкомиссию, получили многофункциональные персональные электронные карты и военные билеты. Новобранцам дали военную форму и распределили их по видам и родам войск.

В Минобороны подчеркнули, что граждане Дальневосточного федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва, не будут направляться в зону спецоперации.

Напомним, 10 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.

В прошлом месяце в российском оборонном ведомстве заявили, что «веерных» рассылок электронных повесток россиянам не будет. Весенняя призывная кампания будет завершена 15 июля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.