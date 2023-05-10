Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Текст документа опубликован на сайте правовой информации. Указ вступил в силу 10 мая.
Согласно тексту указа, пребывающие в запасе россияне могут проходить сборы в Вооруженных силах РФ, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
Правительству РФ и региональным органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с военными сборами.
Напомним, 1 апреля в Россия началась весенняя призывная кампания. Согласно указу президента РФ, в Вооруженные силы будут призваны 147 тысяч человек. Призывные мероприятия завершатся 15 июля. Отмечается, что все призывники будут проходить службу на территории России.