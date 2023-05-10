Армия Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы Алексей Курильченко Граждане могут проходить военные сборы в ВС РФ, войсках нацгвардии, органах госохраны и ФСБ. © Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Текст документа опубликован на сайте правовой информации. Указ вступил в силу 10 мая. Согласно тексту указа, пребывающие в запасе россияне могут проходить сборы в Вооруженных силах РФ, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и ФСБ. Правительству РФ и региональным органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с военными сборами. Напомним, 1 апреля в Россия началась весенняя призывная кампания. Согласно указу президента РФ, в Вооруженные силы будут призваны 147 тысяч человек. Призывные мероприятия завершатся 15 июля. Отмечается, что все призывники будут проходить службу на территории России. Экспертное мнение и аналитика