В МО РФ сообщили, что весенний призыв завершится 15 июля

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Весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля. Об этом сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Андрей Бирюков.

На данный момент о призыве было оповещено 52 тысячи граждан, более 50 тысяч прибыли в военкоматы. Отсрочки по законным основаниям предоставлены 29 тысячам граждан. Первые отправки призывников в места дислокации начнутся с 20 апреля. Призывники будут проходить службу на территории России. Треть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где за три месяца они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Напомним, весенняя призывная кампания началась в России 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в Вооруженные силы будут призваны 147 тысяч человек.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов