Путин: авторы антироссийских провокаций руководствуются западными шаблонами

Противники России исходили и исходят из того, что культурное и национальное многообразие - это наша слабость, но это не так, сказал президент.

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Авторы антироссийских провокаций руководствуются западными шаблонами, исходя из того, что культурное многообразие нашей страны – слабость, но это не так. Об этом в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям заявил президент Владимир Путин.

«Повторю, они исходили и исходят из того, что культурное, национальное многообразие России - это наша слабость, а жизнь, и мы с вами это хорошо знаем, дорогие друзья и коллеги, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали наоборот - что это наша сила», - сказал Путин.

Глава государства также обратил внимание на то, что против России сейчас направлен весь возможный арсенал средств, с целью разобщить населяющие страну народы. Это экономический, военный, информационный и политические потенциалы, добавил он. Атаки на культуру и ценности не прекращаются, а противники страны пытаются вбить клин в согласие и братство.