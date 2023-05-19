Путин: недоумки не понимают, что национальное многообразие России делает ее сильнее

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Национальное многообразие делает Россию сильнее, и только недоумки не могут понять этого. Об этом на Совете по межнациональным отношениям в Пятигорске заявил президент России Владимир Путин.

«Противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки, на самом деле не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее», - сказал он.

По словам Путина, противники России зря рассчитывают добиться ее разъединения за счет многонациональности, они не понимают, что внешнее давление и агрессия лишь укрепляют сплоченность. Президент заметил, что «на конкурсе недоумков» они бы заняли только второе место.

«Почему только второе? Да потому что недоумки!» - сыронизировал Путин.

Глава государства также отметил, что многонациональность России является ее всепобеждающей силой, а авторы провокаций против РФ руководствуются западными шаблонами.