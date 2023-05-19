Путин уличил противников России в попытках разрушить ее межнациональное согласие

Президент Владимир Путин обратил внимание на мощнейшую антироссийскую пропаганду, атаки на национальную культуру и духовные ценности с целью вбить клин в братство народов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Татьяна Барыбина, Пресс-служба губернатора Ставропольского края, Пресс-служба президента РФ

Противники России считают самым уязвимым местом ее многонациональность и делают все, чтобы разобщить населяющие страну народы. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям. Российский лидер обратил внимание на агрессивное внешнее давление на страну и общество.

«Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как попытки вбить клин в согласие, в братство народов нашей страны», - сказал президент.

Глава государства не оставил без внимания попытки провокаций внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов.

Ранее в ходе заседания совета Путин сказал, что за последние пять лет на фоне санкций, клеветы и непрекращающегося давления извне уровень консолидации превысил 94%. Президент также призвал скорректировать стратегию национальной политики с учетом вхождения в состав РФ новых регионов.