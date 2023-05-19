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В МО РФ сообщили об уничтожении складов националистов с иностранным вооружением и техникой

14:33 19.05.2023
В результате ударов нарушены снабжение и подготовка формирования резервов украинских войск, уточнили в оборонном ведомстве.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки украинских подразделений, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«В результате ударов нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий», - сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, ударами авиации и артиллерии «Западной» группировки войск поражены вражеские подразделения в районах населенных пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ. За сутки противник потерял на данном направлении до 65 боевиков, два автомобиля, а также одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» Западного военного округа в зоне спецоперации. Расчет РСЗО нанес удар 300-мм реактивными снарядами после получения целеуказания от разведки. РСЗО «Торнадо-С» оборудована новой компьютеризированной системой наведения по сигналам ГЛОНАСС, что делает возможным ведение более точного огня на расстоянии до 120 километров.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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