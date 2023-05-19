Патрушев: поставка Киеву ракет Storm Shadow противоречит нормам в сфере вооружений

В целях затягивания военного конфликта, создания условий для поражения России страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники, добавил секретарь Совета безопасности РФ.

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Поставка Украине крылатых ракет Storm Shadow большой дальности абсолютно противоречит международным нормам в сфере вооружений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

«В целях затягивания военного конфликта, создания условий для поражения России страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники. Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow», - констатировал он.

Патрушев подчеркнул, что поставки таких ракет официальному Киеву противоречат международным решениям по экспорту вооружений, запрещающим осуществлять поставки оружия в случаях, когда известно, что оно может быть использовано для осуществления актов геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам, гражданскому населению, совершения преступлений против человечности.

Ранее, 13 мая, в Минобороны России обвинили украинскую сторону в применении ракет Storm Shadow против гражданских объектов в Луганске. Украинские формирования обстреляли Луганск 12 мая. В результате обстрела пострадали несколько детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Британско-французская крылатая ракета Storm Shadow имеет дальность более 250 километров. Об их передаче Украине сообщили еще 11 мая глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес и британский премьер Риши Сунак. В ракетах применены технологии, делающие их малозаметными для радаров. В настоящее время они имеют наибольший радиус действия из всех имеющихся у Украины крылатых ракет.

На днях французские СМИ стали писать, что Париж изучает возможность передачи Киеву управляемых ракет большой дальности Scalp.