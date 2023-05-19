В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патрушев: поставка Киеву ракет Storm Shadow противоречит нормам в сфере вооружений

Андрей Аркадьев
13:02 19.05.2023
В целях затягивания военного конфликта, создания условий для поражения России страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники, добавил секретарь Совета безопасности РФ.
Патрушев: поставка Киеву ракет Storm Shadow противоречит нормам в сфере вооружений
© Фото: Rept0n1x, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
Читайте нас на:

Поставка Украине крылатых ракет Storm Shadow большой дальности абсолютно противоречит международным нормам в сфере вооружений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

«В целях затягивания военного конфликта, создания условий для поражения России страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники. Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow», - констатировал он.

Патрушев подчеркнул, что поставки таких ракет официальному Киеву противоречат международным решениям по экспорту вооружений, запрещающим осуществлять поставки оружия в случаях, когда известно, что оно может быть использовано для осуществления актов геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам, гражданскому населению, совершения преступлений против человечности.

Ранее, 13 мая, в Минобороны России обвинили украинскую сторону в применении ракет Storm Shadow против гражданских объектов в Луганске. Украинские формирования обстреляли Луганск 12 мая. В результате обстрела пострадали несколько детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Британско-французская крылатая ракета Storm Shadow имеет дальность более 250 километров. Об их передаче Украине сообщили еще 11 мая глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес и британский премьер Риши Сунак. В ракетах применены технологии, делающие их малозаметными для радаров. В настоящее время они имеют наибольший радиус действия из всех имеющихся у Украины крылатых ракет.

На днях французские СМИ стали писать, что Париж изучает возможность передачи Киеву управляемых ракет большой дальности Scalp.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:39 В стране и мире
Патрушев: облако радиации надвигается на Европу после уничтожения боеприпасов ВСУ с ураном
13:00 В стране и мире
Видео
Голикова заявила, что МРОТ в России будет увеличиваться опережающими темпами
11:52 Армия
Видео
Шойгу поставил командующему группировки «Восток» задачу продолжать активное ведение комплексной разведки
11:17 В стране и мире
Глава Минобрнауки заявил, что магистратура не может быть реализована во всех вузах РФ
10:57 В стране и мире
В России планируют запустить систему электронных виз для въезда в страну
Популярное
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Military Watch Magazine: 32 ракеты Patriot были потрачены впустую при попытке сбить «Кинжал»
Защита мужа блогера Блиновской обжаловала запрет пользоваться ему Интернетом
The Drive: Patriot были обречены на атаки ВС РФ из-за своего несовершенства
Рекламное агентство Ивлеевой начали проверять на неуплату налогов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.