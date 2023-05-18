Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Константиновке, Харьковской области.
© Фото: киев, Aleksander Lyskin, GlobalLookPress
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Очередная волна оповещений в разных областях началась около 3 часов ночи.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Константиновке, Харьковской области.
Накануне ночью был поражен промышленный объект в Николаеве. Крупный склад боеприпасов располагался на территории судоремонтного предприятия.