Глава Минобрнауки заявил, что магистратура не может быть реализована во всех вузах РФ
Согласно новой системе высшего образования, не во всех вузах России будет реализована программа подготовки магистрантов. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на заседании итоговой коллегии ведомства.
«Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах», - передает его слова РИА Новости.
В апреле этого года глава Минобрнауки сообщил, что в новой системе высшего образования будет три ступени. Из представленной им презентации следует, что предусмотрено базовое высшее образование со сроком обучения от четырех до шести лет, специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантура.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования», который предусматривает реализацию проекта по изменению уровней профессионального образования. Она начнется с 2023 учебного года и будет проводиться в шести вузах страны. Учреждениям поручено разработать и утвердить стандарты обучения, осуществить обучение студентов и представить доклад правительству.