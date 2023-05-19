Глава Минобрнауки заявил, что магистратура не может быть реализована во всех вузах РФ

Ранее Валерий Фальков сообщил, что в новой системе высшего образования будет три ступени.

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Согласно новой системе высшего образования, не во всех вузах России будет реализована программа подготовки магистрантов. Об этом заявил глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, выступая на заседании итоговой коллегии ведомства.

«Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах», - передает его слова РИА Новости.

В апреле этого года глава Минобрнауки сообщил, что в новой системе высшего образования будет три ступени. Из представленной им презентации следует, что предусмотрено базовое высшее образование со сроком обучения от четырех до шести лет, специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) и аспирантура.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования», который предусматривает реализацию проекта по изменению уровней профессионального образования. Она начнется с 2023 учебного года и будет проводиться в шести вузах страны. Учреждениям поручено разработать и утвердить стандарты обучения, осуществить обучение студентов и представить доклад правительству.