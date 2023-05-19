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Хуснуллин объявил о решении пока не запускать движение грузовиков по Крымскому мосту

Анна Назайкина
10:16 19.05.2023
Речь в том числе идет и о пустых грузовых транспортных средствах, отметил вице-премьер РФ.
Хуснуллин объявил о решении пока не запускать движение грузовиков по Крымскому мосту
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будут запускать по соображениям безопасности. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост... Учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности... приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», - сказал он РИА Новости.

Вице-премьер РФ обратил внимание на то, что речь идет в том числе и о пустых грузовых транспортных средствах - открывать для них движение сейчас небезопасно.

Ранее, 5 мая, было открыто движение по второму ж/д пути Крымского моста, который пострадал при теракте в октябре прошлого года. Восстановительные работы удалось завершить с опережением графика.

В начале этой недели в России отмечалась пятилетняя годовщина со дня открытия Крымского моста.

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