Посол РФ в США заявил, что коллективный Запад пытается посеять смуту в российском обществе, провалив «санкционный блицкриг».

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Telegram-канал Центрального разведывательного управления (ЦРУ), в котором россиян призывают делиться конфиденциальной информацией об экономике и высшем руководстве страны, стал не первой провокацией в сторону РФ. Такое заявление сделал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что речь идет о скоординированной кампании в рамках гибридной войны, которую западные государства ведут против России.

«Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб», - сказал он.

Дипломат также привел в пример появление таргетированной рекламы в виде вербовочных материалов от лица ФБР во время использования видеохостинга YouTube на территории российской дипмиссии.

По словам Антонова, страны коллективного Запада предпринимают попытки посеять смуту в российском обществе после того, как провалили «санкционный блицкриг» и осознали невозможность нанести России военное поражение.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запуск ЦРУ Telegram-канала для вербовки россиян говорит о кадровом голоде Вашингтона и демонстрирует враждебный настрой США в отношении России. Она отметила, что Москва не оставит без должного ответа попытки американской разведслужбы вести агитационную и вербовочную деятельность в РФ.