ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки россиян

В Telegram-канале опубликован пропагандистский видеоролик на русском языке, в котором говорится, что ЦРУ заинтересовано в получении сведений «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки начало свою деятельность в Telegram, направленную на вербовку граждан России путем публикации пропагандистских видеоматериалов.

«ЦРУ впервые установило присутствие в Telegram для обращения к тем, кто чувствует необходимость сотрудничать с управлением», - говорится в сообщении американской разведслужбы.

В Telegram-канале, который к настоящему моменту насчитывает 360 подписчиков, опубликован видеоролик на русском языке пропагандистского характера. В нем ЦРУ пытается донести, что, в частности, заинтересовано в получении сведений «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».

Представители управления подтвердили накануне журналистам американского телеканала СNN, что планируют путем публикации сообщений и видеороликов в Telegram и других социальных сетях получить от жителей России «информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты».

Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты вербовали специалистов по оружию массового поражения на Украине. По его словам, ключевым фигурантом был профессор Ричард Веллер - именно он курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, передающихся от животных человеку. Эти проекты существовали на базе Киевского института ветеринарной медицины и Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.