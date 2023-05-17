Захарова назвала кадровым голодом и демонстрацией вражды Telegram-канал ЦРУ

Москва не оставит без должного ответа попытки ЦРУ вести агитационную и вербовочную деятельность в России, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Запуск ЦРУ Telegram-канала для вербовки россиян говорит о кадровом голоде Вашингтона и демонстрирует враждебный настрой США в отношении России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Это индикатор возросшей активности на этом треке государства, которое является недружественным, а его действия характеризуются как враждебные. Здесь и попытки проводить агрессивную шпионскую деятельность и вмешательство в наши внутренние дела, попытки дестабилизации ситуации в нашей стране», - заявила Захарова.

Ранее на инициативу Центрального разведывательного управления отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что российские спецслужбы должным образом мониторят Сеть.

Накануне ЦРУ создало Telegram-канал, в котором разместило пропагандистский видеоролик на русском языке с призывом к сотрудничеству с управлением. В настоящий момент на канал подписались почти 3 000 человек.