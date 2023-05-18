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Япония в апреле на 554,8% увеличила импорт зерновых из России

Дмитрий Трунов
04:39 18.05.2023
Ввоз медицинских товаров в соседнюю страну показал рост на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Япония в апреле на 554,8% увеличила импорт зерновых из России
© Фото: jn1, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Япония нарастила на 300% импорт медицинских изделий из России в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина страны. В то же время общий вес изделий составил 20 килограммов. Экспорт медтоваров из Японии в Россию тоже вырос на 23,8%.

Импорт зерновых из России в Японию показал рост на 554,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В целом же импорт в Японию из РФ сократился в апреле на 61,9%. Соседняя страна стала завозить из России меньше овощей - на 75,1%, рыбы и морепродуктов - на 31,4%. Импорт российского угля упал на 80,8%, а сжиженного природного газа - на 10,6%. Ввоз железа и стали из России снизился на 35,8%, цветных металлов - на 68,1%.

Япония входит в объединение G7 и поддерживает установленные этими странами санкции и ограничения, в том числе потолок цен на нефть. Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» планируют ужесточить антироссийские санкции в сфере производства энергии и торговли. В то же время, по некоторым данным, Токио выступил против всеобъемлющего запрета на экспорт в РФ.

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