Financial Times: ЕС и Япония выступили против полного запрета экспорта из стран G7 в Россию Ирина Елагина По данным Financial Times, союзники считают полный отказ от экспорта в Россию невыполнимым. В западной коалиции нет единства по поводу ужесточения антироссийских санкций. Об этом свидетельствует заявление лидеров стран G7 к предстоящему саммиту «большой семерки» в Хиросиме в середине мая. Financial Times получил доступ к этому документу и поделился ключевыми тезисами. Камнем преткновения стало предложение США полностью отказаться от экспорта из стран «большой семерки» в Россию. «Полный запрет на экспорт будет включать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции», - уточнил источник издания. Идею полного отказа от экспорта в Россию не поддержали представители ЕС и Японии. «С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», - приводит издание слова высокопоставленного чиновника. Эксперты пояснили, что позиция США вызвана недовольством системой санкций, которую Россия легко обходит за счет Турции, Индии, Китая и других стран и продолжает импортировать западные технологии. Аналитики считают, что сейчас в G7 «ввели самый большой набор санкций и мер экспортного контроля, когда-либо применявшихся к крупной экономике». Напомним, что на 19 мая в Хиросиме намечена встреча лидеров G7, в повестке саммита четыре темы: последствия украинского кризиса, экономическая безопасность, инвестиции в экологические проекты и развитие Индо-Тихоокеанского региона.