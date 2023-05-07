Герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве хотят заменить на трезубец

По словам Александра Ткаченко, начальная стадия избавления от советского герба уже началась.

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Герб СССР планируют заменить на трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Об этом рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Да, планируем это делать», - сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам Ткаченко, сейчас готовится проектная документация, начальная стадия процесса смены советского герба на трезубец уже началась.

Убрать герб с памятника «Родина-мать» на Украине предлагали в рамках декоммунизации еще несколько лет назад. Тогда исполнение этого замысла отсрочилось из-за технических проблем и недостатка финансирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР.