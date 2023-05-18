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Метеоролог Локощенко рассказал об опасных последствиях аномальной жары

Анна Касаткина
21:34 18.05.2023
Аномальная жара в европейской части России за последние 50 лет наблюдалась трижды, напомнил специалист.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Аномальная жара грозит сильным иссушением почвы, приводит к массовым лесным пожарам, угрозам здоровью и жизни людей. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

По его словам, аномальная жаркая погода - явление довольно редкое. За последние 50 лет в европейской части России ее наблюдали только трижды: в 1972-м, 2002-м и 2010-м годах.

«В эти три раза аномальная жара была настолько долгой, что приводила к сильному иссушению почвы и к массовым возгораниям, к торфяным и лесным пожарам... Опасной была не только жара, но и вредные воздействия дымовых шлейфов, которые оказывают неблагоприятное влияние на здоровье», - отметил Локощенко.

Он также напомнил, что в 2010 году из-за аномальной жары, по оценкам специалистов, в России погибло порядка 55 тысяч человек.

Локощенко добавил, что самая высокая температура в Москве была зафиксирована 29 июля 2010 года - воздух прогрелся до 38,2 градуса. Предсказать, когда будет побит этот рекорд, несмотря на глобальное потепление, невозможно, уточнил специалист.

В Москве 18 мая была зафиксирована самая высокая температура с начала года. По словам ведущего научного сотрудника Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура опередила климатическую норму на два с половиной месяца.

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