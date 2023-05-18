Синоптик Вильфанд перечислил причины аномально теплой погоды в Москве

В ближайшую пятилетку по всему миру температура будет выше, чем обычно, напомнил специалист.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Погода в Москве на два с половиной месяца опережает климатическую норму, воздух прогрелся до 27 градусов, аномалия составляет 5,5 градусов. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Восемнадцатое мая стало в столице самым теплым днем с начала года. Климатическая норма составляет около 20 градусов.

«Погода опережает свое развитие на два с половиной месяца. Это действительно исключительно теплый день и аномалия составляет 5,5 градусов», - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что насыщенные энергией солнечные лучи «пропекают» подстилающую поверхность, до летнего солнцестояния осталось чуть больше месяца. Кроме того, наблюдается адвекция теплых воздушных масс. Оба этих фактора способствуют высокой температуре, уточнил Вильфанд.

Собеседник «Звезды» также напомнил, что, согласно выводам ученых, из-за парникового эффекта период с 2023-го по 2027-й год будет самым теплым пятилетием за всю историю.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» опроверг информацию, что Россию ждет самое жаркое лето за 150 лет.