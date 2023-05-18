Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Новые ели высадили на «Острове фортов» в рамках акции «Сад памяти»

Андрей Аркадьев
18:26 18.05.2023
Участники акции высадили хвойные деревья, которые станут живым напоминанием об экипажах погибших советских подводных лодок.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Кронштадте на территории кластера «Остров фортов» сегодня высадили 46 саженцев ели в память о героических экипажах подводных лодок, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Акцию «Сад памяти» приурочили сразу к двум важным датам - Дню города и 320-летнему юбилею Балтийского флота. Мероприятие прошло на исторической территории, рядом с Музеем военно-морской славы. Хвойная аллея станет живым напоминанием о тех моряках-подводниках, которые не вернулись из боевых походов.

Ежегодная международная акция «Сад памяти» объединила тысячи людей. Волонтеры и все желающие в память о событиях военных лет и героях войны сажают деревья у своего дома или на даче.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры карантинных мероприятий из-за птичьего гриппа в Москве
17:12 В стране и мире
Видео
Депутат Горелкин заявил, что запрет на пересылку данных через мессенджеры не коснется родительских чатов
17:13 В стране и мире
Замглавы Минфина РФ: ставка НДФЛ для работающих из-за рубежа россиян составит 13-15%
16:26 В стране и мире
Видео
Подозреваемый в краже наследства актера Баталова Цивин попросил освободить от ответственности его жену Дрожжину
13:15 В стране и мире
Видео
Путин: РФ смогла увеличить экспорт сельхозпродукции вопреки барьерам во внешней торговле
Популярное
Защита мужа блогера Блиновской обжаловала запрет пользоваться ему Интернетом
The Drive: Patriot были обречены на атаки ВС РФ из-за своего несовершенства
Рекламное агентство Ивлеевой начали проверять на неуплату налогов
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы
Херш заявил, что Байдену передают неполные разведданные о ходе конфликта на Украине
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.