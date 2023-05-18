Новые ели высадили на «Острове фортов» в рамках акции «Сад памяти»

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В Кронштадте на территории кластера «Остров фортов» сегодня высадили 46 саженцев ели в память о героических экипажах подводных лодок, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Акцию «Сад памяти» приурочили сразу к двум важным датам - Дню города и 320-летнему юбилею Балтийского флота. Мероприятие прошло на исторической территории, рядом с Музеем военно-морской славы. Хвойная аллея станет живым напоминанием о тех моряках-подводниках, которые не вернулись из боевых походов.

Ежегодная международная акция «Сад памяти» объединила тысячи людей. Волонтеры и все желающие в память о событиях военных лет и героях войны сажают деревья у своего дома или на даче.